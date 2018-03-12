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| | Священник из Армении раскрыл тайну о схождении Благодатного огня

Священник из Армении раскрыл тайну о схождении Благодатного огня

Сегодня, 08:50
Словесная ссора священника из Армении Самуила Агояна со служителями коптской церкви развернулась в Храме Гроба Господня. Священники не сошлись во мнениях после того, как Агоян заявил, что знает о тайне схождении Благодатного огня.

Священник из Армении раскрыл тайну о схождении Благодатного огня

 

Столкновение произошло во время телерепортажа. Священнослужитель армянской патриархии уверенно заявил, что огонь не есть чем-то сверхъестественным. По словам Самуила, он неоднократно видел, как патриархи подпаливают свечи от масляной лампады. Чудо Бог создает не для потехи обществу – так высказался Агоян.

Разозленные копты потребовали остановить репортаж и назвали Агояна лжецом. По заявлению священника коптов, патриарх разделяет с людьми огненный дар, который сходит с небес. На это Агоян также возразил и добавил, что коптские служители не принимают участие в таинственном сошествии Благословенного огня.

Благодатный огонь - символ божественного света Воскресения Христова. Накануне Пасхи пламя спускается с небес на свечи и лампады в Святом Иерусалиме и Палестине.
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