«Женщина с взглядом влюблённой коровы»: Лена миро раскритиковала невесту принца Гарри

Интернет-блогер сети LiveJournal Лена Миро раскритиковала бывшую американскую актрису Меган Маркл, которая ради королевской свадьбы и любви к принцу Гарри была вынуждена не только бросить успешную карьеру, но и сменить веру.

Светлана Славянская

Лена Миро заявила, что сомневается в адекватности невесты принца Гарри Меган Маркл, которая ради мужчины пошла на многое и поменяла веру, бросила карьеру актрисы, изменила внешность и стиль, а также удалила аккаунты со всех популярных социальных сетях. По мнению скандальной журналистки, Меган предала себя ради королевской свадьбы.«Кто эта старомодная женщина со взглядом влюблённой коровы? Где та самоуверенная пантера с голыми плечами? Утонула в море любви? По идее, любовь должна поднимать, но жизнь показывает обратное: по уши влюблённая баба деградирует, отрекаясь от всего, что ей когда-то было дорого», - подытожила Лена Миро в своей скандальной статье.