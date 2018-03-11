Крым и Кубань объединятся с целью развития туризма

Крым и Краснодарский край заключили сделку, предусматривающую совместное развитие туризма. Эту информацию сегодня, 11 марта, предоставил официальный представитель пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма.

Пойда Анна

В соответствии с условиями, прописанными в соглашении, стороны берут на себя обязательства по обоюдовыгодному развитию туристической сферы, которые рассчитаны на пять лет с момента открытия Крымского моста.Соглашение, в котором в качестве представителя полуострова выступил министр Вадим Волченко, а со стороны Кубани – Христофор Константиниди, подписали во время турвыставки «Интурмаркет-2018».Крым и Кубань считаются наиболее успешными курортными зонами, которые развивают и стабилизируют свою экономику за счет потока туристов, поэтому ведение скоординированной политике в этой области должно способствовать их процветанию.