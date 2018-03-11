В столице Ирландии 100 тысяч жителей вышли на марш против абортов

Десятки тысяч человек вышли на митинг против легализацию абортов. Акция получила название «Марш жизни». На площадь Дублина вышли все неравнодушные жители города.

В конце весны прошлого года в столице Ирландии провели референдум, где решились вопросы о легализации абортов в государстве. На данный момент рождаемость в стране крайне важна, поэтому аборты строго запрещены в Ирландии. И вот, в 2017 году власти решились пересмотреть закон и внесли правки. Такая новость возмутила жителей страны, поэтому многие стали выступать против нововведения под названием «восьмая поправка».Отметим, что с 1983 года вопрос о легализации абортов крайне спорный в государстве. В Ирландии отсутствую доступные и законные способы совершить аборт, совершить такую манипуляцию врачи могут в том случае, если плод угрожает жизни беременной. В 2017 году ирландские чиновники одобрили внесение Восьмой правки в законодательство страны.