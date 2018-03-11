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| | В столице Ирландии 100 тысяч жителей вышли на марш против абортов

В столице Ирландии 100 тысяч жителей вышли на марш против абортов

Сегодня, 18:39
Десятки тысяч человек вышли на митинг против легализацию абортов. Акция получила название «Марш жизни». На площадь Дублина вышли все неравнодушные жители города.

В столице Ирландии 100 тысяч жителей вышли на марш против абортов

 

В конце весны прошлого года в столице Ирландии провели референдум, где решились вопросы о легализации абортов в государстве. На данный момент рождаемость в стране крайне важна, поэтому аборты строго запрещены в Ирландии. И вот, в 2017 году власти решились пересмотреть закон и внесли правки. Такая новость возмутила жителей страны, поэтому многие стали выступать против нововведения под названием «восьмая поправка».

Отметим, что с 1983 года вопрос о легализации абортов крайне спорный в государстве. В Ирландии отсутствую доступные и законные способы совершить аборт, совершить такую манипуляцию врачи могут в том случае, если плод угрожает жизни беременной. В 2017 году ирландские чиновники одобрили внесение Восьмой правки в законодательство страны.
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