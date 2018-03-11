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| | Что тянет людей в большие города? Перспективы и негативы мегаполиса

Что тянет людей в большие города? Перспективы и негативы мегаполиса

Сегодня, 18:43
Кто-то родился в мегаполисе, а кому-то очень хочется туда переехать. Но, что он может посулить кроме развлечений - множества кафе, ресторанов, музеев, театров и кинотеатров?

Что тянет людей в большие города? Перспективы и негативы мегаполиса

 

Возможность, прогуливаться городскими улицами и парками, любоваться прекрасной и своеобразной архитектурой и наслаждаться свежим воздухом. Получить возможность для реализации своих планов и гораздо больший выбор места более привлекательной работы. Иметь доступ к множеству магазинов и супермаркетов, в которых легко можно приобрести необходимый товар или вещь.

Но, есть и недостатки. К примеру, желает быть лучшей экология, дальние расстояния и ритм городской жизни с вечно спешащими людьми, пробегающими мимо, не обращающих внимание на знакомые лица. Поэтому нельзя говорить, что тут плохо или хорошо, есть свои плюсы и минусы.

Так к позитивам можно отнести вероятность новых встреч. Возможные полезные знакомства с более увлекательными людьми. Надежда на более длительные связи с ними. Это и притягивает сюда людей с амбициями, имеющих соответствующее профобразование, желающих динамичной жизни, реализации своей цели и получения хороших заработков.

Жизнь в большом городе делает человека более организованным и собранным, заставляет рассчитывать свое время и быть пунктуальным. Уделять внимание внешнему виду и держать себя в форме, иметь больше возможностей устроить личную жизнь и создать семью, устроить детей в детский сад или школу, а во время недуга проще получить медицинскую помощь в поликлинике или больнице.

Немалую роль играет и возможность разнообразия досуга, из-за развитой индустрии для лучшего времяпрепровождения и увеселения. Здесь к вашим услугам: кинотеатры и театры, зоопарки и музеи, аквапарки и ТРЦ, ночные клубы и рестораны, бары и кафе.

Любителям путешествий тоже проще из-за развитой транспортной сети – железнодорожные, аэро- и автовокзалы, а в не которых мегаполисах - морские и речные порты. А также по причине простоты с оформлением документов на выезд за границу, чему способствует наличие посольств и турагентств.

Тогда как к негативу можно отнести худшую экологию. Большее число предприятий и транспортных средств способствует загрязнению атмосферы. Не всем по душе просто бешеный жизненный ритм, к которому сложно пристроиться тем, кто привык к размеренной жизни. Немаловажным фактором является и конкурентоспособность, здесь нужно преподать себя с лучшей стороны.

К тому же существует больший риск заболеть из-за бешеного ритма, подрывающего иммунитет и перенаселенности, что способствует более стремительному темпу распространения различных вирусных заболеваний. Тогда как для автолюбителей неизбежно грозит попадание в заторы и пробки на дорогах, а оживлённое движения влечет за собой увеличение ДТП. Большая усталость людей приводит к раздражительности и безучастности к окружающим.
Януш Серпнень
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