В Сети раскритиковали засмотревшуюся на американский флаг Шарапову

Российскую теннисистку Марию Шарапову жестко раскритиковали в социальных сетях за отсутствие патриотизма. Поводом послужила невинная фотография спортсменки, где она вместе со своей мамой стоит в галерее и рассматривает картину Джаспера Джонса, где изображен стилизованный американский флаг.

Сам художник объяснил тематику полотна своей творческой неудачей. Он хотел при помощи холста и масляных красок создать оптическую иллюзию ветра. Однако то, что получалось у средневековых китайских и японских художников, оказалось Джонсу не по плечу. Эта картина попала в галерейную экспозицию и привлекла внимание российской теннисистки. Мария Шарапова не ожидала всплеска националистического негатива. Вокруг фотографии разгорелась ожесточенная дискуссия, куда вовлеклись несколько сотен комментаторов.

Сергей Денисов

Одни упрекали спортсменку за отсутствие патриотизма, вторые, напротив, поддерживали девушку, третьи – вообще пускались в пространные рассуждения «о свободе воли». Сама Мария Шарапова оставила без комментариев всех участников ожесточенного спора.