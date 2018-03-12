В Перово до конца текущего года благоустроят 15 дворов

В одном из районов Москвы – Перово – планируется благоустройство 15 дворов. В пресс-службе района сообщается, что работы планируется завершить уже к концу 2018 года.

Дарья Светозарова

По сообщению местной администрации, адреса уже согласованы с ГБУ «Жилищник района Перово». Помимо этого, отдельные строительные работы будут проведены еще по 49 адресам. Если возникнет необходимость, там вымостят новые дороги или отремонтируют прежнее асфальтное покрытие. В планах также обустройство дворов и парковочных карманов.