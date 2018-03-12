Центр занятости молодежи обеспечил работой более 8,7 тысяч человек

В центре занятости молодежи Москвы огласили статистику, согласно которой можно увидеть, что организация довольно хорошо справляется со своими обязанностями.

Только за прошлый год учреждение посетили 35 585 человек. Из них около 11 тысяч искали для себя работу. По статистике, около 60% были возрастом от 18 до 29 лет, остальные 40% - несовершеннолетние. В центре заявляют, что более половины россиян, которые обратились в организацию, получили рабочее место. Попасть на прием к специалисту возможно только при демонстрации своего паспорта.В центре занятости молодых сообщают, что определиться с профессией поможет специальный тест, который расшифрует психолог. Позже эксперт подскажет клиенту, в какой области ему будет более комфортно работать. После молодой человек следует к другому специалисту, который выберет для обратившегося подходящие вакансии.Ответственность за стабильную работоспособность клиента возьмет на себя куратор, который в течение 3-х месяцев проследит за судьбой подопечного. Посетить учреждение можно только по будем с 09:00 до 20:00. Но у соискателей есть возможность также зайти на удобный сайт организации, где имеются различные вакансии.Отметим, что сотрудники центра занятости молодежи часто организовывают квесты, мастер классы, различные ярмарки вакансий и деловые игры. Соискатели, которые имеют ограниченные возможности, могут не добираться до учреждения – выездная бригада сама приедет, чтобы помочь в поиске работы.