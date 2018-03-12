Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Мнения

Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.

Ученые: Мужчины с собаками более привлекательны для женщин

От Редактора

Ученые: Мужчины с собаками более привлекательны для женщин

"Друг человека" - лучший помощник в поисках половинки хозяину.

Сюжеты :

В Шереметьево врачи констатировали смерть пассажира Киллер из ореховской группировки рассказал, как он испытал кайф после первого убийства Жителям Солсбери советуют продезинфицировать вещи из-за отравления Скрипаля Путин рассказал, чего он не простит никогда Лекарство от старости попадет в аптеки России через 3 года Эксперт рассказал о серьезных ошибках при покупке смартфона ФСБ удалось предотвратить теракт в Саратовской области Эксперты: Через соцсети хакеры получают личные данные чаще, чем через порносайты «Тут что-то есть»: Журналисты NBC подозревают, что у Путина есть компромат на Трампа Учёные: Кишечные бактерии перемещаются в другие органы и провоцируют развитие болезней Камера Leica M Monochrom способна снимать в полной темноте В Сети появилось видео скандального спектакля с Ефремовым в Самаре
| | Центр занятости молодежи обеспечил работой более 8,7 тысяч человек

Центр занятости молодежи обеспечил работой более 8,7 тысяч человек

Сегодня, 03:30
В центре занятости молодежи Москвы огласили статистику, согласно которой можно увидеть, что организация довольно хорошо справляется со своими обязанностями.

Центр занятости молодежи обеспечил работой более 8,7 тысяч человек

 

Только за прошлый год учреждение посетили 35 585 человек. Из них около 11 тысяч искали для себя работу. По статистике, около 60% были возрастом от 18 до 29 лет, остальные 40% - несовершеннолетние. В центре заявляют, что более половины россиян, которые обратились в организацию, получили рабочее место. Попасть на прием к специалисту возможно только при демонстрации своего паспорта.

В центре занятости молодых сообщают, что определиться с профессией поможет специальный тест, который расшифрует психолог. Позже эксперт подскажет клиенту, в какой области ему будет более комфортно работать. После молодой человек следует к другому специалисту, который выберет для обратившегося подходящие вакансии.

Ответственность за стабильную работоспособность клиента возьмет на себя куратор, который в течение 3-х месяцев проследит за судьбой подопечного. Посетить учреждение можно только по будем с 09:00 до 20:00. Но у соискателей есть возможность также зайти на удобный сайт организации, где имеются различные вакансии.

Отметим, что сотрудники центра занятости молодежи часто организовывают квесты, мастер классы, различные ярмарки вакансий и деловые игры. Соискатели, которые имеют ограниченные возможности, могут не добираться до учреждения – выездная бригада сама приедет, чтобы помочь в поиске работы.
Новости по теме
В Ньюкасле задержан мужчина, взявший заложников в центре занятости
В Ньюкасле задержан мужчина, взявший заложников в центре занятости

Полиция Ньюкасла задержала мужчину, державшего заложников в здании центра занятости. Ни один человек не пострадал.

В центре Москвы горожан угостили 900-килограмовым куличом
В центре Москвы горожан угостили 900-килограмовым куличом

В центре Москвы горожан угостили 900-килограммовым куличом. Лакомство смогли попробовать более пяти тысяч человек.

Более 26 тысяч приморцев нашли работу через службу занятости населения
Более 26 тысяч приморцев нашли работу через службу занятости населения

26 434 приморцев нашли работу через службу занятости населения с начала этого года. В общей сложности в краевой службе занятости населения зарегистрировано 44

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости