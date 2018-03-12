Жительница Петербурга подала на развод спустя сорок лет после ухода мужа

В брак горожанка вступила еще в 1978 году, но «корабль любви разбился о скалы быта». Совместная жизнь не вышла долгой и счастливой. Однажды избранник собрал все свои вещи и подался искать лучшей судьбы в неизвестном для благоверной направлении. До сего момента брошенная оставленная супруга не предпринимала попыток его отыскать, однако теперь она решила начать жить с чистого листа, не обремененной формальными обязательствами, которыми для нее стали 40 лет брака. Она заявила, что ей надоело оставаться «соломенной вдовой», поэтому хочет поставить супружестве точку.
Жительница Петербурга подала на развод спустя сорок лет после ухода мужаСегодня, 00:30
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Жительница Техаса похудела на 46 килограмм из-за измены своего мужа. Она рассказала, что переписка супруга с любовницей стала для неё стимулом для избавления