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| | Жительница Петербурга подала на развод спустя сорок лет после ухода мужа

Жительница Петербурга подала на развод спустя сорок лет после ухода мужа

Сегодня, 00:30
Жительница Санкт-Петербурга решила официально разорвать отношения с мужем, который покинул ее еще сорок лет назад. Оказалось, что 63-летняя петербуженка наконец решила наладить личную жизнь, а штамп в паспорте становится помехой. В связи с этим она обратилась к правоохранителям с просьбой отыскать пропавшего супруга, которому должно уже исполниться 70 лет.

Жительница Петербурга подала на развод спустя сорок лет после ухода мужа

 

В брак горожанка вступила еще в 1978 году, но «корабль любви разбился о скалы быта». Совместная жизнь не вышла долгой и счастливой. Однажды избранник собрал все свои вещи и подался искать лучшей судьбы в неизвестном для благоверной направлении. До сего момента брошенная оставленная супруга не предпринимала попыток его отыскать, однако теперь она решила начать жить с чистого листа, не обремененной формальными обязательствами, которыми для нее стали 40 лет брака. Она заявила, что ей надоело оставаться «соломенной вдовой», поэтому хочет поставить супружестве точку.
Дарья Светозарова
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