Жители Калининграда спасли оленя от бездомных собак

Жители Калининграда на Куршской косе спасли оленя от диких собак. Об этом рассказал участник спасательной операции Игорь Гудович на своей странице в Facebook.

Выбежавший на дорогу олень был окружён тремя бездомными псами, которые, по всей видимости, были голодны. Попытки отбиться от нападающих рогами и копытами не удавались. Свора продолжала нападать на лесное травоядное животное.Бездомные собаки прекратили захват парнокопытного только тогда, когда вмешались люди. Псов испугали крики очевидцев, среди которых был Гудович, и сигналы их автомобилей. Олень за это время скрылся в лесной глуши.

Дарья Дмитриева

Как сильно пострадало бедное животное, потерпевшее нападение бродячих собак, осталось неизвестно.