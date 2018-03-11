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| | Жители Калининграда спасли оленя от бездомных собак

Жители Калининграда спасли оленя от бездомных собак

Вчера, 22:20
Жители Калининграда на Куршской косе спасли оленя от диких собак. Об этом рассказал участник спасательной операции Игорь Гудович на своей странице в Facebook.

Жители Калининграда спасли оленя от бездомных собак

 

Выбежавший на дорогу олень был окружён тремя бездомными псами, которые, по всей видимости, были голодны. Попытки отбиться от нападающих рогами и копытами не удавались. Свора продолжала нападать на лесное травоядное животное.

Бездомные собаки прекратили захват парнокопытного только тогда, когда вмешались люди. Псов испугали крики очевидцев, среди которых был Гудович, и сигналы их автомобилей. Олень за это время скрылся в лесной глуши.

Жители Калининграда спасли оленя от бездомных собак

 

Как сильно пострадало бедное животное, потерпевшее нападение бродячих собак, осталось неизвестно.
Дарья Дмитриева
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