Молодая "яжемать" в Ростове развела свинарник в салоне такси

Нелестная слава о "яжматерях" распространилась на всю страну и представители этой "касты" постоянно лишь доказывают сложившееся о них мнение. В Ростове молодая мамаша с ребенком превратила такси в настоящий свинарник.

Водитель молчал всю дорогу до пункта назначения, а когда заглянул в салон, то едва не упал в обморок. "Свинарник", оставшийся от мамы с ребенком, таксист запечатлел на телефон. Парень хотел получить сочувствие от анонимных комментаторов, но не дождался. На видео - полностью грязный салон. Испачканы сиденья, дверная обивка замазана жижей, разбросаны конфетные бумажки и еще какой-то мусор.

Сергей Денисов

Таксист разразился гневной тирадой в адрес мамаши и ребенка, однако только у немногих нашел поддержку. В основном комментаторы заявляли, что если хочешь иметь чистый салон, не экономь на покупке детского кресла. Женщина держала непоседливого ребенка на руках, поэтому он и вытворял ногами все, что хотел. Не нужно валить все на больную голову пассажиров и так далее, и тому подобное.На этой раздраженной ноте общение водителя такси с посетителями его странички и закончилось.