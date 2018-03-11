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| | Рогозин: Доработка МиГ-31 осуществлялась одновременно с созданием «Кинжала»

Рогозин: Доработка МиГ-31 осуществлялась одновременно с созданием «Кинжала»

Сегодня, 12:16
стребитель МиГ-31 совершенствовался одновременно с созданием гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Кинжал». При помощи модернизированного военного самолета станет возможным транспортировка смертельного оружия.

Рогозин: Доработка МиГ-31 осуществлялась одновременно с созданием «Кинжала»

 

Усовершенствование сверхзвукового самолета проводилось параллельно с разработкой «Кинжала». Таким образом, инженеры сэкономили ценнейший ресурс, коим является время, сообщил в Twitter вице-премьер Дмитрий Рогозин. Десятого марта представители Министерства обороны РФ сообщили об успешном проведении испытания ракеты.

По словам Рогозина, на данный момент аналогов «Кинжала» в мире не существует. Данная ракета обладает огромной скоростью и способна изменять направление во время перемещения. Маневренность «Кинжала» удивляет технических специалистов. В комплекте с истребителем МиГ-31 ракета представляет серьезную опасность для противников.
Домбровский Сергей
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