Студентов пообещали выселить, если они не явятся на выборы

Фотоснимок данного объявления, вывешенного в общежитии, появился в социальных сетях и активно обсуждается пользователями. Согласно изложенному в объявлении, проживание учащихся в общежитии зависит от их явки на выборы. Отмечено, что голосование будет проходить в столовой общежития с 8.00 до 20.00. Жильцам советуют спланировать свой день так, чтобы было время для голосования. О том, каким образом сложится дальнейшая судьба студентов, которые не смогли отдать свой голос, будет известно после 18 марта.
Студентов пообещали выселить, если они не явятся на выборыСегодня, 12:12
Сегодня начались выборы главы государства в Киргизии. Утром заработали участки для голосования в количестве 23375 единиц.
Сегодня в России наступил день тишины, запрещается любая пропаганда в связи с выборами. Предстоящее голосование охватит 82 субъекта государства.
В Приднестровской Молдавской Республике, в связи с грядущими президентскими выборами, объявлен «день тишины». Об этом российским СМИ сообщили представители