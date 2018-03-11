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| | Студентов пообещали выселить, если они не явятся на выборы

Студентов пообещали выселить, если они не явятся на выборы

Сегодня, 12:12
Накал страстей перед президентскими выборами в России накаляется. Регионы стремятся поднять явку и не гнушаются даже использовать психологическое давление - студенты оказались под угрозой выселения из общежитий за отказ явиться на голосование.

Студентов пообещали выселить, если они не явятся на выборы

 

Фотоснимок данного объявления, вывешенного в общежитии, появился в социальных сетях и активно обсуждается пользователями. Согласно изложенному в объявлении, проживание учащихся в общежитии зависит от их явки на выборы. Отмечено, что голосование будет проходить в столовой общежития с 8.00 до 20.00. Жильцам советуют спланировать свой день так, чтобы было время для голосования. О том, каким образом сложится дальнейшая судьба студентов, которые не смогли отдать свой голос, будет известно после 18 марта.
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