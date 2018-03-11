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| | В Петербурге восстановят найденный в море танк США "Шерман"

В Петербурге восстановят найденный в море танк США "Шерман"

Сегодня, 12:04
9 мая во время Парада Победы в Петербурге покажут танк Второй мировой войны «Шерман». Военные восстановят американский танк, поднятый из Баренцева моря.

В Петербурге восстановят найденный в море танк США "Шерман"

 

В Петербурге сообщили, что находку отреставрируют до 9 мая. Танк смогут узреть все присутствующие на параде Санкт-Петербурга. Американский «Шерман» достали с помощью судна «Томас Дональдсон». Позже танк доставили в бригаду материально-технического обеспечения. Эксперты считают, что гусеничная машина сейчас находится в удовлетворенном состоянии.

В ЗВО заявили, что в ближайшее время ремонтно-восстановительный батальон приступает к реставрации танка. Отметим, что «Шерман» весит более 30 тонн. Пушка танка имеет калибр от 75 до 105 мм.
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