В Петербурге восстановят найденный в море танк США "Шерман"

9 мая во время Парада Победы в Петербурге покажут танк Второй мировой войны «Шерман». Военные восстановят американский танк, поднятый из Баренцева моря.

В Петербурге сообщили, что находку отреставрируют до 9 мая. Танк смогут узреть все присутствующие на параде Санкт-Петербурга. Американский «Шерман» достали с помощью судна «Томас Дональдсон». Позже танк доставили в бригаду материально-технического обеспечения. Эксперты считают, что гусеничная машина сейчас находится в удовлетворенном состоянии.В ЗВО заявили, что в ближайшее время ремонтно-восстановительный батальон приступает к реставрации танка. Отметим, что «Шерман» весит более 30 тонн. Пушка танка имеет калибр от 75 до 105 мм.