Собянин: В Москве за март убрали три сезонных нормы снега

Коммунальщики Москвы только за март убрали снега в три раза больше, чем за весь сезон в течение многих предыдущих лет. Об этом сказал столичный градоначальник Сергей Собянин в прямом эфире одного из телеканалов.

Сергей Денисов

Мэр столицы признался, что за свою память не помнит такого обильного снегопада в городе, когда на Москву единовременно обрушивается почти полметра снежного покрова. Тем не менее, отметил Собянин, Москва не останавливалась, город работал, функционировали больницы, скорая помощь, работали все государственные учреждения и аварийные службы. Глава московского правительства поблагодарил всех коммунальщиков за самоотверженный труд и озвучил статистику: на борьбу с последствиями стихии было задействовано 60 тысяч человек и десять тысяч единиц снегоуборочной техники.Мэр поблагодарил москвичей за терпение и понимание нелегкой ситуации, сложившейся в городе, а также многочисленных волонтеров, которые выступили добровольными помощниками коммунальных служб.