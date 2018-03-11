В Минобороны рассказали подробности о новом танке «Армата»

Командующий сухопутными войсками России Олег Салюков поделился информацией с журналистами о новом танке Т-14 «Армата». Боевая машина входит в автоматизированную систему управления войсками.

Домбровский Сергей

В танке «Армата» используется модернизированная неклассическая схема с дифференцированным расположением людей и топлива. По словам Салюкова, средства защиты в боевой машине расположены таким образом, что обнаружить ее на порядок тяжелее, чем стандартные модели. Представитель Министерства обороны РФ упомянул о повышенной защищенности танка «Армата».Т-14 содержит современную 125-миллиметровую пушку, предназначенную для уничтожения противника. В состав «Арматы» входит передовой комплект бортового оборудования, приборы для мониторинга местности с сенсорным управлением и прочие технические средства, облегчающие работу танкистам.