Воронежская область превратилась в вымирающий регион России

Воронежская область попала в список вымирающих регионов России, где смертность превышает рождаемость. Также к тройке «лидеров» относятся Ростовская и Нижегородская области.

Дарья Дмитриева

Исходя из данных за 2017 год, смертность в Воронежской области превысила рождаемость на 11000 человек. Данные появились в блоге обозревателя, который занимается социальными, историческими и политическими вопросами регионов РФ. Автор использовал официальные данные госслужб.Также блогер отметил, что такая демографическая ситуация может крыться в том, что в 80-е годы рождаемость была большой, а вот 90-е отличаются малым уровнем появления на свет младенцев, скорее, это происходило из-за неизвестности, связанной с расколом Советского Союза. На данный момент смертность в стране превысила рождаемость на более чем 275 тысяч человек.