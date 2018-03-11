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| | Воронежская область превратилась в вымирающий регион России

Воронежская область превратилась в вымирающий регион России

Сегодня, 10:54
Воронежская область попала в список вымирающих регионов России, где смертность превышает рождаемость. Также к тройке «лидеров» относятся Ростовская и Нижегородская области.

Воронежская область превратилась в вымирающий регион России

 

Исходя из данных за 2017 год, смертность в Воронежской области превысила рождаемость на 11000 человек. Данные появились в блоге обозревателя, который занимается социальными, историческими и политическими вопросами регионов РФ. Автор использовал официальные данные госслужб.

Также блогер отметил, что такая демографическая ситуация может крыться в том, что в 80-е годы рождаемость была большой, а вот 90-е отличаются малым уровнем появления на свет младенцев, скорее, это происходило из-за неизвестности, связанной с расколом Советского Союза. На данный момент смертность в стране превысила рождаемость на более чем 275 тысяч человек.
Дарья Дмитриева
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