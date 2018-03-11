Народный артист, режиссер, писатель Александр Ширвиндт поведал о причинах смерти Людмилы Гурченко. О тайне смерти Людмилы Марковны писатель рассказал во время обсуждения новой книги «В промежутках между» в студии «Сегодня вечером».

Для Александра Ширвиндта Людмила Гурченко была очень близкой подругой. По словам народного артиста, Гурченко умерла, осознав свою старость. Актер уверен, что актриса просто не захотела, чтобы ее видели такой старой и беспомощной. Александр Анатольевич утверждает, что его подруга была абсолютно здорова. Было подчеркнуто, что единственной ее болезнью был трепетный уход за своей внешностью. Она всегда старалась выглядеть идеально. По мнению Ширвиндта, в тот момент, когда артистка заметила первые признаки старения, она заставила свой организм умереть.Александр Ширвиндт очень переживал смерть своей близкой подруги. Дополнительным ударом для него стала смерть еще одного друга – Михаила Державина. Ширвиндта поддерживает его жена, с которой он вместе уже 60 лет.