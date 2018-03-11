Диетологи озвучили список самых "страшных" продуктов для женщин

Диетологи выделили Топ-5 продуктов, которые мешают женщинам избавиться от лишних килограммов, задерживая калории в организме.

Дарья Дмитриева

«Роскачество» определило список продуктов, которые женщинам следует исключить из ежедневного употребления. В связи с высокой калорийностью, сахар занимает первую позицию по исключению из рациона. После 25 лет сахар откладывается в виде жиров и может вызвать ряд серьёзных заболеваний, одним из которых является сахарный диабет.Маргарин, который содержит трансжиры, занимает вторую позицию. Его вредные элементы нарушают обмен веществ, провоцируют набор веса, нарушение работы эндокринной системы и много других заболеваний, среди которых также имеет место онкология.На третьем месте алкоголь. Регулярное его употребление изменяет гормональный фон женского организма и нарушает репродуктивную функцию. Также влияет на большинство внутренних органов. Женщина, злоупотребляющая алкогольными напитками, быстрее стареет.Белые дрожжевые хлебобулочные изделия заняли четвёртую позицию рейтинга. Ни для кого не секрет, что частое употребление мучных изделий способствует обретению лишнего веса, что вызывает сердечно-сосудистые заболевания, эндокринные, онкологические и желудочно-кишечные.Продукты быстрого приготовление с большим количеством специй завершают список. Большое количество соли, специй и глютамин натрия, который также входит в состав, могут повысить артериальное давление, в результате чего возникает головокружение, аллергические реакции, тошнота. Чтобы быть здоровой и свежей, необходимо отказаться от этих продуктов как можно быстрее и, желательно, навсегда.