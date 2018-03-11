Мария Лиман получила угрозы от многодетной матери за свои высказывания

Мария Лиман – известная модель мужских журналов допустила неосторожность. На своей страничке в социальной сети она стала рассуждать о многодетных матерях, которые рожают «потомство», чтобы получить государственное пособие и материнский капитал.

Сергей Денисов

Лиман необдуманно написала, что эти женщины бездушны, они рожают «кричащие куски мяса», потом ими не занимаются, спихивая детей на нянь и бабушек. Затем из детей вырастают люди, полные всяких фобий и комплексов. Этот пост, выложенный в Международный женский день, вызвал бурю возмущенных комментариев от одиноких матерей. Особенно отличилась одна одинокая женщина – мать троих детей, которая в переписке открыто угрожала Лиман. Она сказала, что изобьет девушку, когда рядом не будет охраны. Женщина заполнила ленту фейковыми сообщениями, карикатурами полупорнографического характера и новыми угрозами. Мария Лиман встревожилась и попросила поклонников защитить ее от агрессивной посетительницы.Впрочем, пока дальше угроз дело не дошло. Об одинокой женщине известно мало. Она в социальной сети выступает под разными никами. О себе говорит, что является матерью троих детей, работает на двух работах и совершенно довольна жизнью.