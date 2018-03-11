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| | Мария Лиман получила угрозы от многодетной матери за свои высказывания

Мария Лиман получила угрозы от многодетной матери за свои высказывания

Сегодня, 10:29
Мария Лиман – известная модель мужских журналов допустила неосторожность. На своей страничке в социальной сети она стала рассуждать о многодетных матерях, которые рожают «потомство», чтобы получить государственное пособие и материнский капитал.

Мария Лиман получила угрозы от многодетной матери за свои высказывания

 

Лиман необдуманно написала, что эти женщины бездушны, они рожают «кричащие куски мяса», потом ими не занимаются, спихивая детей на нянь и бабушек. Затем из детей вырастают люди, полные всяких фобий и комплексов. Этот пост, выложенный в Международный женский день, вызвал бурю возмущенных комментариев от одиноких матерей. Особенно отличилась одна одинокая женщина – мать троих детей, которая в переписке открыто угрожала Лиман. Она сказала, что изобьет девушку, когда рядом не будет охраны. Женщина заполнила ленту фейковыми сообщениями, карикатурами полупорнографического характера и новыми угрозами. Мария Лиман встревожилась и попросила поклонников защитить ее от агрессивной посетительницы.

Впрочем, пока дальше угроз дело не дошло. Об одинокой женщине известно мало. Она в социальной сети выступает под разными никами. О себе говорит, что является матерью троих детей, работает на двух работах и совершенно довольна жизнью.
Сергей Денисов
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