Канадец выиграл в лотерею Lotto Max $25 млн

Безымянный житель канадской провинции Онтарио выиграл в популярную лотерею 25 миллионов долларов США. Информацию об этом сообщили организаторы лотереи на своей странице в социальных сетях, а затем продублировали на сайте корпорации.

Сергей Денисов

По законам Канады, счастливчик может получить свой выигрыш только тогда, когда предъявит лотерейный билет и даст письменное согласие на обнародование своего имени. Этот закон в стране был принят недавно парламентом. Ранее участились случаи, когда выигравшие главный приз граждане, отказывались называть свое имя, что приводило к мошенничеству.В 1999 году джек-пот по лотерейному билету пытался получить отчим, который отослал свою совершеннолетнюю падчерицу путешествовать в Европу. Лотерейный билет, меж тем, принадлежал молодой девушке. Только по специальному решению суда справедливость была восстановлена и владелица билета смогла получить свой выигрыш.