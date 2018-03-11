Новые продуктовые наборы "на случай катастрофы" напугали американцев

Жители Америки встревожены наборами «на случай катастрофы». Продукты предназначены для того, чтобы выжить при условии ядерной войны.

Продукцию выпускает Costro. Известно, что пищевой набор имеет 36 тысяч порций, которых должно хватить на год даже если в семье будет 4 человека. В одной порции содержится 2000 калорий и стоит она 17 центов. Срок годности продукта – 25 лет. Годовалый набор стоит 6000 долларов.Торговая сеть Costro предоставляет услугу «набор до двери». В рекламе сказано, что на случай стихийного бедствия жители США будут иметь все необходимые продукты. Потребители предполагают, что рекламодатели намекают на ядерный удар от стороны КНДР, потому что у стран давно уже нет «теплых» отношений. Покупатели считают, если сеть решила выпускать подобную продукцию, то им известно что-то такое, что неизвестно простому населению. Однако Constro выпускает такие пайки еще с 2010 года.Напомним, что Дональд Трамп намерен встретится с главой КНДР Ким Чен Ыном. Позже пресс-секретарь Сара Сандерс заявила, что президент США не желает встречаться до тех пор, пока КНДР не уберет свои ядерные орудия.