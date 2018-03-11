Новые продуктовые наборы "на случай катастрофы" напугали американцев

Продукцию выпускает Costro. Известно, что пищевой набор имеет 36 тысяч порций, которых должно хватить на год даже если в семье будет 4 человека. В одной порции содержится 2000 калорий и стоит она 17 центов. Срок годности продукта – 25 лет. Годовалый набор стоит 6000 долларов.
Торговая сеть Costro предоставляет услугу «набор до двери». В рекламе сказано, что на случай стихийного бедствия жители США будут иметь все необходимые продукты. Потребители предполагают, что рекламодатели намекают на ядерный удар от стороны КНДР, потому что у стран давно уже нет «теплых» отношений. Покупатели считают, если сеть решила выпускать подобную продукцию, то им известно что-то такое, что неизвестно простому населению. Однако Constro выпускает такие пайки еще с 2010 года.
Напомним, что Дональд Трамп намерен встретится с главой КНДР Ким Чен Ыном. Позже пресс-секретарь Сара Сандерс заявила, что президент США не желает встречаться до тех пор, пока КНДР не уберет свои ядерные орудия.