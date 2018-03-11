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| | Пятилетняя дочь Пугачевой и Галкина заговорила на французском языке

Пятилетняя дочь Пугачевой и Галкина заговорила на французском языке

Сегодня, 09:15
Пятилетняя дочь шоумена Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой начала говорить на французском языке. Видео, которым поделился Галкин в интернете, подтверждает это.

Пятилетняя дочь Пугачевой и Галкина заговорила на французском языке

 

В новом видеоролике 5-летняя Лиза изучает французский язык. Стоит отметить, что у девочки это выходит очень хорошо. Поклонники шоумена оставили много положительных комментариев в адрес маленькой талантливой француженки. Пользователи восхищались способностями девочки к изучению языков и сделали вывод, что Лиза умеет быстро все схватывать.

Звездная пара серьезно занимается образованием своих детей. Дети ходят в специальный детский сад «Le chat botte», где изучают иностранные языки, учатся танцевать, играть на разных музыкальных инструментах. Кроме этого, их учат хоровому пению, балету. В учебном заведении дети играют в спектаклях на английском и французском языках. Это помогает быстрее усваивать чужой язык. По данным СМИ, такое дошкольное учреждение Пугачевой и Галкину ежемесячно обходится в 320 тыс. рублей.

Дома дети также занимаются и закрепляют то, чему научились в детском саду. Любят петь и это у них тоже отлично получается. Родители приобрели для них детские гитары, микрофоны и фортепьяно.
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