Тюлень оказался в смертельной ловушке близ Кургальского полуострова

В Ленинградской области в Финском заливе близ Кургальского полуострова люди, катающиеся на квадроциклах, заметили тюленя, оказавшегося в смертельной ловушке. Морское животное вылезло на поверхность из воды чтобы отдохнуть, а в это время лед сомкнулся.

Домбровский Сергей

В итоге тюлень подвергся большой опасности, так как до воды необходимо было преодолеть расстояние более дюжины километров. Люди сжалились над млекопитающим. Граждане не знали, как помочь тюленю и обратились за помощью к экологам. Специалисты сначала растерялись, поскольку тащить по льду морское животное массой около 150 килограммов не представлялось возможным. Недолго думая эксперты рекомендовали людям сделать лунку рядом с тюленем. В результате млекопитающее провалилось в просверленную дырку во льду, но не покинуло этого места.Тюлень периодически подплывает к лунке, дабы подышать воздухом. Экологи контролируют этот процесс и готовы оказать помощь представителю отряда ластоногих в случае необходимости.