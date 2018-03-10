Тюлень оказался в смертельной ловушке близ Кургальского полуострова

В итоге тюлень подвергся большой опасности, так как до воды необходимо было преодолеть расстояние более дюжины километров. Люди сжалились над млекопитающим. Граждане не знали, как помочь тюленю и обратились за помощью к экологам. Специалисты сначала растерялись, поскольку тащить по льду морское животное массой около 150 килограммов не представлялось возможным. Недолго думая эксперты рекомендовали людям сделать лунку рядом с тюленем. В результате млекопитающее провалилось в просверленную дырку во льду, но не покинуло этого места.
Тюлень периодически подплывает к лунке, дабы подышать воздухом. Экологи контролируют этот процесс и готовы оказать помощь представителю отряда ластоногих в случае необходимости.