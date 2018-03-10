Вице-президента "Роснефти" экстренно прооперировали в Берлине

Вице-президент «Роснефти» Сергей Цой был экстренно госпитализирован в Германию для проведения операции. Вместе с ним сейчас находится певица Анита Цой.

Вещий Олег

На своей странице в Instagram Цой уже говорила, что в её семье сейчас непростое время. Поклонники сразу поняли, что речь идёт о плохом самочувствии мужа. Топ-менеджер Сергей Цой и по совместительству вице-президент «Роснефти» в последнее время жаловался на проблемы с сердцем.Как сообщает VistaNews, 60-летний предприниматель уже находится не в реанимации. Подтверждением того, являются кадры, попавшие в распоряжение телеграм-канала Super. На них видно, как Анита Цой склоняет голову над супругом. Сейчас Сергей Цой уже может двигать головой и разговаривать, всячески приветствуя свою жену. В социальных сетях под публикациями певицы поклонники массово стали желать здоровья вице-президенту «Роснефти».