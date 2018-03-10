Яндекс.Карты позволят заглянуть внутрь Покровской церкви на острове Кижи

«Яндекс.Карты» является удобным и полезным сервисом, которое поможет пользователю в любой ситуации. Однако, недавно пользователи заметили одну очень интересную особенность, с помощью которой можно заглянуть внутрь Покровской церкви на острове Кижи.

Для того, чтобы попасть внутрь Покровской церкви пользователю необходимо зайти в сервис «Яндекс.Карты», найти остров Кижи. Затем кликнуть на значок «панорамы», представляющей собой человечка, вокруг которого нарисована круглая стрелка. В открывшемся окошке выбрать панорамы. После этого делаем приближение с помощью знака «+», находящегося с правой стороны окна.

Анна Котова

После того, как увеличение сработало, появляется картинка Покровской церкви, а точнее ее двора. Внизу экрана появятся белые стрелки, с помощью которых можно войти в святыню. Вся экскурсия по церкви проходит с помощью все тех же белых стрелок. Пользователь может ознакомиться с прекрасными старинными рисунками, размещенными на стенах церкви. Однако самым завораживающим является иконостас, увидев который каждого переполняют непередаваемые ощущения.