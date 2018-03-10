Сотни жителей Волоколамска вышли на митинг против местной свалки

Стало известно, что в Волоколамске сотни местных жителей вышли на митинг, который направлен на уничтожение местной свалки, загрязняющей воздух и не дающей нормально жить.

Отметим, что ситуацию с полигоном «Ядрово», где располагается вредоносная свалка, лично контролирует губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также он приказал областным ведомствам и администрации Волоколамского района каждый день рассказывать местным жителям, как продвигается работа. Помимо этого руководитель области приказал до 15 июня решить ситуацию с неприятным запахом, который исходит от полигона.

Анна Котова

Во время совещания властей Московской области, которое проводил Андрей Воробьев, выступил подмосковный министр экологии Александр Коган. Политик сообщил, что в настоящий момент создается новая рабочая карта полигона-свалки. Отметим, что до этого карту планировали открыть в 2019 году, однако из-за постоянных жалоб жителей района и неприятного запаха было решено открыть ее не протяжении 14 дней. Старую карту закроют водо- и газонепроницаемым материалом, что даст возможность неприятному запаху не просачиваться в воздух района.