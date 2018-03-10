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| | Сотни жителей Волоколамска вышли на митинг против местной свалки

Сотни жителей Волоколамска вышли на митинг против местной свалки

Сегодня, 17:41
Стало известно, что в Волоколамске сотни местных жителей вышли на митинг, который направлен на уничтожение местной свалки, загрязняющей воздух и не дающей нормально жить.

Сотни жителей Волоколамска вышли на митинг против местной свалки

 

Отметим, что ситуацию с полигоном «Ядрово», где располагается вредоносная свалка, лично контролирует губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также он приказал областным ведомствам и администрации Волоколамского района каждый день рассказывать местным жителям, как продвигается работа. Помимо этого руководитель области приказал до 15 июня решить ситуацию с неприятным запахом, который исходит от полигона.

Сотни жителей Волоколамска вышли на митинг против местной свалки

 

Во время совещания властей Московской области, которое проводил Андрей Воробьев, выступил подмосковный министр экологии Александр Коган. Политик сообщил, что в настоящий момент создается новая рабочая карта полигона-свалки. Отметим, что до этого карту планировали открыть в 2019 году, однако из-за постоянных жалоб жителей района и неприятного запаха было решено открыть ее не протяжении 14 дней. Старую карту закроют водо- и газонепроницаемым материалом, что даст возможность неприятному запаху не просачиваться в воздух района.
Анна Котова
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