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| | Эксперты рассказали о трех важнейших вещах, которые нужно понять перед свадьбой

Эксперты рассказали о трех важнейших вещах, которые нужно понять перед свадьбой

Сегодня, 16:50
Причины, которые побуждают людей вступить в брак, могут быть самые разные, но есть несколько вещей, которые нужно усвоить перед тем, как поставить штамп в паспорте. Зарубежный эксперт Бенджамин Санки посвятил искусству брака целую книгу, в которой не только дает ценные советы, но и приводит примеры из жизни, которые помогли ему поддерживать огонь страсти в течение долгих лет совместной жизни с супругой.

Эксперты рассказали о трех важнейших вещах, которые нужно понять перед свадьбой

 

Бенджамин рассказывает, что с подругой жизни они совместимы настолько, как совместимы друг с другом огонь и вода. Если он в душе педант, то его возлюбленная обожает «творческий» беспорядок, который на деле выглядит как последствия разрыва гранаты в отдельно взятой квартире. Чтобы семейная жизнь была долгой и гармоничной, Санки советует сделать три вещи еще до женитьбы/замужества.

Эксперты рассказали о трех важнейших вещах, которые нужно понять перед свадьбой

 

Первое, что следует усвоить – брак не контракт, а союз. Если целью совместной жизни была банковская карта одного из партнеров, то этот брак заранее обречен на неудачу. Налоговые льготы и счета в банке нельзя ставить выше человеческого отношения, иначе жизнь обоих партнеров станет пыткой или же попросту примет подобие сделки: «пока мне предоставляют услуги, до тех пор я будут платить». Не обязательно платежным средством являются деньги. Очень часто во главу ставится удобство сосуществования, секс или вкусный обед.

Эксперты рассказали о трех важнейших вещах, которые нужно понять перед свадьбой

 

Второе – не игнорируйте мелочи. Бенджамин Санки уверяет, что мелочи, с которыми партнеры мирятся во время букетно-конфетного периода, могут доставить много неприятностей во время совместной жизни. Брак, по его словам, микроскоп, который многократно увеличивает «пылинки», которые казались будущим супругам несущественными на стадии свиданий. По словам эксперта, лучше понять до брака – сможет ли человек спокойно относиться к недостаткам избранника, какими бы мелкими они на первый взгляд не казались. Даже тот факт, что Санки является католиком, а значит по вере своей противником отношений до свадьбы, на деле он советует не пренебрегать подобной проверкой чувств и совместимости.

Эксперты рассказали о трех важнейших вещах, которые нужно понять перед свадьбой

 

Третье – не стоит пытаться исправить партнера, а лучше отпустить. Эксперт считает главным искусством брака - умение находить компромисс. Не стоит надеяться, что после свадьбы он/она изменятся. Даже если каждый и будет пытаться подстроиться под избранника, то со временем его же за это и возненавидит. Бенджамин рассказал, что он не пытается заставлять жену поддерживать идеальную чистоту. В то же время, она не настаивает на прислуге в доме.
Дарья Светозарова
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