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| | В Москве платформа «Новохохловская» заработает в сентябре 2018 года

В Москве платформа «Новохохловская» заработает в сентябре 2018 года

Сегодня, 16:37
Новая дополнительная платформа «Новохохловская», которая строится на Курской линии МЖД, заработает в сентябре 2018 года. Такой информацией поделился Марат Хуснуллин, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительства.

В Москве платформа «Новохохловская» заработает в сентябре 2018 года

 

Как отметил Хуснуллин, строительство «Новохохловской» платформы продвигается быстро. Данная платформа для электричек с терминалом для пассажиров возводится с целью объединения Курского направления МЖД с МЦК.

На сегодняшний день рабочими выполняется монтаж металлоконструкций конкорса, налаживается контактная сеть. Также отмечается, что в рамках проекта «Новохохловская» будет оборудована крытым переходом, через который можно пройти к станции МЦК и другому общественному траспорту.

Благодаря новой платформе станет возможным разгрузить платформу «Царицыно» и Курский вокзал.
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