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| | В Москве утвердили спецльготы для многодетных семей

В Москве утвердили спецльготы для многодетных семей

Сегодня, 16:10
На официальном портале мэра Москвы была обнародована информация об установлении специальных льгот, покрывающих целый спектр различных услуг для многодетных семей, проживающих в столице.

В Москве утвердили спецльготы для многодетных семей

 

Согласно опубликованному постановлению, все семьи, проживающие в Москве, у которых три ребёнка или более того, отныне имеют специальные льготы, покрывающие не только коммунальные услуги, а также услуги пользования общественным транспортом, но и получение билетов в зоопарк, кинотеатр, а также музей. Основным критерием в получении льгот является возраст младшего ребёнка в многодетной семье, который не должен быть старше 16 лет.

Помимо предоставления вышеперечисленных услуг, школьная форма для детей, воспитывающихся в многодетных семьях, оплачивается в учебных заведениях столицы за счёт городского бюджета. Также были установлены гарантированные выплаты в размере 1500 рублей для семей с пятью и более воспитанниками, и 1200 рублей для многодетных семей с тремя и четырьмя детьми.
Александр Вест
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