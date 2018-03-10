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Звезда Instagram погрязла в долгах ради фальшивого лоска

Сегодня, 15:45
Жительница США Лиссет Кальвейро всегда мечтала о популярности. Девушка стала звездой Instagram, публикуя на своей странице фотографии, где она запечатлена в роскошных ресторанах, на знаменитых пляжах и в прочих местах, пребывание в которых подразумевает наличие денег.

Звезда Instagram погрязла в долгах ради фальшивого лоска

 

Пока американка жила с родителями в Майами, ей удавалось безбедно существовать, создав имидж преуспевающей особы. Ситуация изменилась кардинально, когда дама переехала в Нью-Йорк, устроившись на хорошую работу. Женщина продолжала выкладывать в Instagram снимки из роскошных мест, но ее бюджет становился все более скудным. В итоге Кальвейро погрязла в долгах на сумму 10 тысяч долларов. Сейчас девушка жалеет о содеянном, но назад вернуть ничего не может. Долги придется отдавать, а в настоящее время звезда Instagram ведет более чем скромный образ жизни.

Гражданка США вынуждена экономить на самом необходимом, чтобы рассчитаться с кредиторами. По словам Кальвейро, выкарабкаться из долговой ямы очень тяжело, поэтому наученная горьким опытом девушка советует пользователям взять на вооружение ее опыт и не стремиться к популярности в Сети ради фальшивого лоска.
Домбровский Сергей
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