Гастрономической столицей России может стать Ростов

По мнению сомелье Сергея Подпорина, в Ростове есть всё необходимое, чтобы стать гастрономической столицей России.

Дарья Дмитриева

На конференции «Потребительский рынок» определили сырьевую базу Ростова-на-Дону. Она достаточна для того, чтобы обеспечить рестораны РФ качественными продуктами и подготовить специалистов по работе с этими продуктами.Сомелье уверен, что никакие города на пути к Москве не подходят так идеально для новых ресторанов, как Ростов. По трассе М-4 для автомобилистов отличным вариантом будет устройство уютного и вкусного перевалочного пункта. Туристы, следующие на юг, с радостью будут заезжать в ресторан на пути. Заданием рестораторов и владельцев отелей стало привлечь как можно больше людей.