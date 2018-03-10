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Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

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| | Гастрономической столицей России может стать Ростов

Гастрономической столицей России может стать Ростов

Вчера, 23:30
По мнению сомелье Сергея Подпорина, в Ростове есть всё необходимое, чтобы стать гастрономической столицей России.

Гастрономической столицей России может стать Ростов

 

На конференции «Потребительский рынок» определили сырьевую базу Ростова-на-Дону. Она достаточна для того, чтобы обеспечить рестораны РФ качественными продуктами и подготовить специалистов по работе с этими продуктами.

Сомелье уверен, что никакие города на пути к Москве не подходят так идеально для новых ресторанов, как Ростов. По трассе М-4 для автомобилистов отличным вариантом будет устройство уютного и вкусного перевалочного пункта. Туристы, следующие на юг, с радостью будут заезжать в ресторан на пути. Заданием рестораторов и владельцев отелей стало привлечь как можно больше людей.
Дарья Дмитриева
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