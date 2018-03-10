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| | «Самого презираемого человека в США» приговорили к тюрьме

«Самого презираемого человека в США» приговорили к тюрьме

Сегодня, 09:20
Мартин Шкрели, приговорённый к тюремному заключению, прослыл наиболее презираемым предпринимателем в США за то, что его компания заполучила патент на препарат против ВИЧ\СПИД, а после этого увеличила его цену в 55 раз.

«Самого презираемого человека в США» приговорили к тюрьме

 

Одного из самых ненавистных людей в США приговорили к семи годам тюремного заключения, а под стражу Мартина Шкрели удалось взять ещё в 2015 году. Напомним, что медицинский препарат, на который его компании удалось заполучить патент, был увеличен в цене до 750 долларов с 13,5 исходных. В августе прошлого года Мартина Шкрели признали виновным в мошенничестве, доказав, что он незаконным путём вывел все свои акции из компании под названием Retrophin, а вырученные средства использовал для погашения долга, которым обзавёлся его инвестиционный фонд MSMB.

Также Мартин Шкрели поставлял различным инвесторам ложную информацию для того, чтобы привлечь их инвестиции в свой фонд. Судебным постановлением было утверждена конфискация его имущества на общую сумму более семи миллионов долларов.
Александр Вест
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