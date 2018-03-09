Анархист из Челябинска рассказал о пытках ФСБ

Анархист из Челябинска, подозреваемый в организации акции возле здания челябинского управления ФСБ, озвучил какие пытки ему пришлось перенести от сотрудников ведомства. По его словам, неизвестные с нашивками ФСБ пришли во время ночной смены к нему на работу и начали бить.

Подозреваемый в организации митинга у стен ФСБ в Челябинске был задержан во время ночной смены у себя на работе. Неизвестные люди в форме с нашивками ФСБ били его и заламывали руки. Избиение продолжилось в служебной машину. Все это время сотрудники ФСБ требовали от него признания, но задержанный не понимал в чем именно.Избиения продолжались и во время обыска в квартире, и в отделении ФСБ. Его поставили в позу «ласточка» и в полуприсяд, вынуждая признать свою вину или дать показания относительно других задержанных. Молодой человек не признавался, поэтому его начали бить током – электрошокер сперва подносили к лицу, потом удар тока приходился на голеностоп, на внутреннюю поверхность бедра и паховую область. Потерпевший описывал сильнейшую боль от ударов тока в эти части тела.Задержанный вынужден был признаться и признать вину еще двоих задержанных. Интересно, что после признания, силовики выразили солидарность с движением, сказали, что согласны с многими утверждениями анархистов, однако «баннер вешали зря». Речь идет о баннере «ФСБ – главный террорист!».Молодой человек зафиксировал травмы от электрошокера на теле в больнице.