В МГУ отговаривают студентов от петиции против фан-зоны на ЧМ-2018

Студенты МГУ хотят отказаться от сооружения фан-зоны к ЧМ-2018 возле стен учебного учреждения. Руководство университета просит учащихся отказаться от такой затеи.

Никита Готский

В Сети появились данные о беседе одного из преподавателей и студентов первого курса. В процессе диалога педагог просит учащихся отказаться от подписывать петицию, направленной против организации фан-зоны предстоящего мундиаля возле ведущего корпуса МГУ, который находится на Воробьевых горах.В конце зимы почти пять тысяч студентов университета начали подписывать петицию против фан-зоны. Подписали документ также некоторые аспиранты и педагоги. Учащиеся собрались отдать ее ректору, ног не попали к нему на прием. Бумагу решили передать в президентскую администрацию. В МГУ считают, что фае-зона помешает учебе. Студенты боятся выселения из общежития во время ЧМ.