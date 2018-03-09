Школа на 420 мест обошлась в 230 млн рублей на Ставрополье

В деревне Озек-Суат на Ставрополье открыли новую школу на 420 мест с тренажерами и библиотекой. Стоимость объекта составила 230 миллионов рублей.

Никита Готский

Новая школа вместе детским садом начали свою работу в селе Озек-Суат на территории Ставропольского края. За постройку образовательного и воспитательного центров чиновники израсходовали 230 миллионов рублей, где 188 миллионов являются субсидиями из бюджета, а 41 миллион муниципальные средства. По словам администрации школы, новый корпус сможет заменить старый, в котором учились дети с первой половины минувшего столетия. Здание рассчитано на 420 человек, в нем имеются столовая, тренажерный и спортивный залы, библиотека и врачкабинет.В 2017 году на Ставрополье создали 2,2 тысячи новы- мест в школах. В этом году сдано новое помещение школы в Ессентуках на пять сотен лиц.