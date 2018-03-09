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| | Hermes предложил пахнуть мужчинам и женщинам миррой и кардамоном

Hermes предложил пахнуть мужчинам и женщинам миррой и кардамоном

Сегодня, 18:46
Французский модный дом Herm?s International S.A. презентовал новую линию женской и мужской элитной парфюмерии. В представленных образцах есть сочетания мирры с шиповником, агара с пихтой, кедра с жасмином и многие другие.

Hermes предложил пахнуть мужчинам и женщинам миррой и кардамоном

 

Новая коллекция парфюмерии от модного дома из Франции Herm?s International S.A. включает в себя новые и необычные сочетания ароматов. Автором их стала главный парфюмер Herm?s Кристин Нажель.

В числе представленных покупателям новинок есть как парфюмерные эссенции, так и туалетные воды. Ассортимент туалетных вод включает в себя Myrrhe Églantine, созданной на основе шиповника и мирры, Agar Éb?ne с нотмами ароматов пихты и агара, C?dre Sambac, главным аромоаккордом которого является жасмин и кедр. Среди эссенций есть Musc Pallida, основным аккордом которой является ирис и мускус, а также Cardamusc, сочетающий в себе кардамон и мускус.

Все ароматы этой парфюмерной коллекции, получившей название Hermessense, одинаково подходят как мужчинам, так и женщинам. Каждый флакон помещается в футляр, сделанный из телячьей кожи в тон крышке.
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