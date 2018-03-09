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| | Жители Ульяновска жалуются на +32 градуса в квартирах

Жители Ульяновска жалуются на +32 градуса в квартирах

Сегодня, 18:16
В квартирах Ульяновска образовалась аномальная температура. Из-за жары в +32 градуса люди на ночь открывают окна, чтобы воздух стал более прохладным.

Жители Ульяновска жалуются на +32 градуса в квартирах

 

С соответствующей жалобой с каждым днём стали обращаться всё больше людей. Многие акцентировали внимание на том, что температура даже с открытым окном превышает 30 градусов. У некоторых столбики термометра без проветривания достигали +37. Однако подобная картина наблюдается на во всём Ульяновске.

В домах вдоль набережной Свияги температура не поднимается выше 20 градусов. Аномальная жара в квартирах по улицам Нариманова, Ленина и Карла Маркса. Горожане намерены подать жалобу в соответствующие коммунальные службы, потому что жить в таких условиях для них стало невыносимо.
Вещий Олег
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