Жители Ульяновска жалуются на +32 градуса в квартирах

В квартирах Ульяновска образовалась аномальная температура. Из-за жары в +32 градуса люди на ночь открывают окна, чтобы воздух стал более прохладным.

Вещий Олег

С соответствующей жалобой с каждым днём стали обращаться всё больше людей. Многие акцентировали внимание на том, что температура даже с открытым окном превышает 30 градусов. У некоторых столбики термометра без проветривания достигали +37. Однако подобная картина наблюдается на во всём Ульяновске.В домах вдоль набережной Свияги температура не поднимается выше 20 градусов. Аномальная жара в квартирах по улицам Нариманова, Ленина и Карла Маркса. Горожане намерены подать жалобу в соответствующие коммунальные службы, потому что жить в таких условиях для них стало невыносимо.