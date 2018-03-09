В России появятся кроссовки Puma с героями «Винни Пуха» и «Ну, погоди!»

Немецкий производитель одежды и обуви для спорта и города Puma представил лимитированную коллекцию, предназначенную, дабы отпраздновать 50-летие своей культовой модели Puma Suede. На модели кроссовок будут нанесены персонажи из мультфильмов «Ну, погоди!» и «Винни Пух». Об этом сообщается в опубликованном пресс-релизе, поступившем в распоряжение отечественных СМИ.

Создавалась данная линия совместно с представителями студии «Союзмультфильм». В линию вошли кроссовки с изображением Зайца и Волка, Пятачка из «Винни Пуха». На заднюю часть обуви нанесены фирменные фразы из мультфильмов, вроде «Неправильные пчелы», «Неправильный мед», «Заяц Волк». Модель по мотивам «Ну, погоди!» выполнена из синей замшевой ткани с белыми вставками. Для «Винни Пуха» использованы желтые детали и черная замша.Puma в честь 50-летия модели планирует выпустить также капсульные коллекции, посвященные Pepsi, Barbie, Hello Kitty и дизайнеру Карлу Лагерфельду.

Николай Офицеров

«Ну, погоди!» легендарный советский мультсериал. Первый фильм снят был еще в 1969 году режиссёром Геннадием Сокольским. Следом за этим работу взял в свои руки Вячеслав Котеночкин и прочие мультипликаторы. «Винни Пух» серия советских рисованных мультфильмов, в основу которых положена сказка Алана Александра Милна о медвежонке Винни Пухе и его друзьях.