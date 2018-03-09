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| | Крёстный ход прошёл в оренбургской исправительной колонии

Крёстный ход прошёл в оренбургской исправительной колонии

Сегодня, 16:50
В оренбургской исправительной колонии, известной также под названием «Черный дельфин», прошёл крёстный ход, в котором заключённым довелось преклониться мощам Святой мученицы Татьяны.

Крёстный ход прошёл в оренбургской исправительной колонии

 

Помимо крёстного хода, организованного иереем Сергием Чербуковым, являющимся председателем епархиального отдела, заключённые также удостоились чести побывать на литургии, прошедшей в храме Казанской иконы Божьей Матери. На проповедях священник исполнил акафист, повествующий о житии мученицы Татьяны, мощам которой поклонялись многие заключенные преступники.

Крёстный ход прошёл в оренбургской исправительной колонии

 

Руководство исправительного учреждения заявило о том, что подобные священные служения довольно благотворно влияют на большинство заключенных, что проявляется в улучшенном уровне дисциплины. Также благодаря священнослужениям, которые проводятся в «Черном дельфине» на ежегодной основе, многие заключенные осмысляют свой жизненный путь, выбирая дорогу исправления.
Александр Вест
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