Крёстный ход прошёл в оренбургской исправительной колонии

В оренбургской исправительной колонии, известной также под названием «Черный дельфин», прошёл крёстный ход, в котором заключённым довелось преклониться мощам Святой мученицы Татьяны.

Помимо крёстного хода, организованного иереем Сергием Чербуковым, являющимся председателем епархиального отдела, заключённые также удостоились чести побывать на литургии, прошедшей в храме Казанской иконы Божьей Матери. На проповедях священник исполнил акафист, повествующий о житии мученицы Татьяны, мощам которой поклонялись многие заключенные преступники.

Александр Вест

Руководство исправительного учреждения заявило о том, что подобные священные служения довольно благотворно влияют на большинство заключенных, что проявляется в улучшенном уровне дисциплины. Также благодаря священнослужениям, которые проводятся в «Черном дельфине» на ежегодной основе, многие заключенные осмысляют свой жизненный путь, выбирая дорогу исправления.