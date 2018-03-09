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| | Граждане Грузии смогут сменить свою фамилию в паспорте лишь один раз

Граждане Грузии смогут сменить свою фамилию в паспорте лишь один раз

Сегодня, 16:03
В Грузии после совершеннолетия гражданин сможет лишь один раз сменить свою фамилию, не считая фамилий, меняемых после бракосочетания.

Граждане Грузии смогут сменить свою фамилию в паспорте лишь один раз

 

Власти Грузии приняли законопроект, в котором указывается, что гражданин их государства после совершеннолетия имеет право лишь один раз изменить свою фамилию на какую-либо другую. Количество перемен фамилий после заключения брака не ограничено. Такое решение было принято после того, как страны Евросоюза начали жаловаться на огромное количество эмигрантов из Грузии, после отмены виз. Многие граждане Грузии, после полученного отказа в приюте в одной из стран, возвращаются домой, меняют в паспорте фамилию на другую и снова пытают свое счастье за границей.

Отметим, что перемена своей фамилии на фамилию родственников является платной и занимает 45 суток. Если фамилия меняется на фамилию супруга или супруги, то услуга предоставляется бесплатно.
Пелагея Лебединская
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