В Иркутском зоопарке обезьяна стала мамой для кошек

В Иркутском зоопарке содержится необычная обезьяна. Она умеет общаться при помощи жестов, но самое главное, что неожиданно для всех сотрудников и посетителей животное по имени Лея стало проявлять свой материнский инстинкт к кошкам.

Виктория Озерова

Всех появляющихся в Иркутском зоопарке кошек сразу же относят к обезьяне по имени Принцесса Лея, а все потому, что животное проявляет к этим представителям кошачьих необычную заботу. Обезьяна не просто любит этих домашних животных, а кормит их и даже ухаживает. Лее нравится играть с кошками, обнимать их и даже целовать.Сотрудники зоопарка рассказали, что сама Лея появилась в их заведении еще летом 2016 года. Незадолго после этого в зоопарк подкинули корзину с котятами, всех разобрали неравнодушные люди домой, кроме самого слабого, его и «усыновила» Лея. С тех пор обезьяна стала мамой для всех кошек, появляющихся в зоопарке.