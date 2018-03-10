В Волгограде мужчина купил гнилые помидоры в супермаркете

По словам волгоградца, он приобрел запечатанные помидоры в большом магазине, который располагается на остановке «170я школа». Процесс распаковки помидоров он снял на видеокамеру. Испорченные томаты находились в контейнере, прикрытом прозрачной пленкой, гнилой стороной вниз. Овощи оказались пропавшими.
В Волгограде мужчина купил гнилые помидоры в супермаркетеСегодня, 07:20
Российские ученые предостерегают об опасности помидоров для здоровья человека. Также они сообщили, кому категорически нельзя употреблять помидоры.
Турецкие помидоры не смогут попасть на российский рынок в обозримом будущем. Об этом заявил министр Сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев.
Ученые из Британии после длительных исследований выяснили, что помидоры помогают человеку избавиться от болезней сердца и сосудов. Эти удивительные овощи имеют