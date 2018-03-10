10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

Мнения

10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

По данным аналитиков, наиболее доступен гаджет в Швейцарии.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Путин увидел свои фотографии верхом на медведе В Сети появилась запись переговоров пилотов «American Airlines», которые стали очевидцами появления НЛО Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчине Сооснователь Mail.Ru Group инвестировал в беспилотные грузовики Зимние Параолимпийские игры открылись в Пхенчхане В России появятся кроссовки Puma с героями «Винни Пуха» и «Ну, погоди!» Комедия «Я худею» с Бортич и Шнуровым вышла в прокат Фанаты назвали Дмитрия Маликова "черепашкой-ниндзя" Врачи в Тюмени удалили опухоль у мужчины, о которой он не знал Принцесса Швеции Мадлен стала многодетной матерью Российские индексы на Мосбирже показывают небольшие минусы Запуск блока №1 на Ленинградской АЭС-2 является событием мирового масштаба
| | В Волгограде мужчина купил гнилые помидоры в супермаркете

В Волгограде мужчина купил гнилые помидоры в супермаркете

Сегодня, 07:20
Житель Волгограда, пожелавший насладиться вкусными томатами, в результате купил гнилые помидоры. Овощи он решил выбросить.

В Волгограде мужчина купил гнилые помидоры в супермаркете

 

По словам волгоградца, он приобрел запечатанные помидоры в большом магазине, который располагается на остановке «170я школа». Процесс распаковки помидоров он снял на видеокамеру. Испорченные томаты находились в контейнере, прикрытом прозрачной пленкой, гнилой стороной вниз. Овощи оказались пропавшими.

 
Увидев покупку, мужчина решил не возвращать помидоры обратно в торговую точку, а выбросил продукты в мусор. По его словам, он не захотел ругаться с администрацией супермаркета.

Никита Готский
Новости по теме
Ученые назвали опасность помидоров для здоровья
Ученые назвали опасность помидоров для здоровья

Российские ученые предостерегают об опасности помидоров для здоровья человека. Также они сообщили, кому категорически нельзя употреблять помидоры.

Турецкие помидоры не попадут на рынок России
Турецкие помидоры не попадут на рынок России

Турецкие помидоры не смогут попасть на российский рынок в обозримом будущем. Об этом заявил министр Сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев.

Ученые: Помидоры полезны для сердца и сосудов человека
Ученые: Помидоры полезны для сердца и сосудов человека

Ученые из Британии после длительных исследований выяснили, что помидоры помогают человеку избавиться от болезней сердца и сосудов. Эти удивительные овощи имеют

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости