В Волгограде мужчина купил гнилые помидоры в супермаркете

Житель Волгограда, пожелавший насладиться вкусными томатами, в результате купил гнилые помидоры. Овощи он решил выбросить.

Увидев покупку, мужчина решил не возвращать помидоры обратно в торговую точку, а выбросил продукты в мусор. По его словам, он не захотел ругаться с администрацией супермаркета.

Никита Готский

По словам волгоградца, он приобрел запечатанные помидоры в большом магазине, который располагается на остановке «170я школа». Процесс распаковки помидоров он снял на видеокамеру. Испорченные томаты находились в контейнере, прикрытом прозрачной пленкой, гнилой стороной вниз. Овощи оказались пропавшими.