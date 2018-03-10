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| | В Смоленске без выходных убирают снег с улиц

В Смоленске без выходных убирают снег с улиц

Сегодня, 02:30
Завирюха в Смоленске привела к масштабному снегопаду. Коммунальные службы круглые сутки убирают снег.

В Смоленске без выходных убирают снег с улиц

 

Коммунальщики Смоленска в настоящее время вынуждены трудиться целые сутки. «Спецавто» организовал работу в две смены. Они обязуются очистить перво-наперво тротуары от наледи и снега. Осадков в городе очень много, люди с большим трудом передвигаются даже по тротуарам. Другая задача коммунальных служб вывезти снег с городских улиц. Для этого в населенном пункте работают пятьдесят единиц специального оборудования. Соответствующее поручение дал местный мэр.

Грузят и вывозят снежную массу пять мобильных экипажей: толкатель, погрузчик и самосвалы. Отдельное внимание уделено остановкам и переходам. Со старта недели в Смоленске вывезли больше трех тысяч кубометров снега - почти 1500 тонны. С Большой Советской улицы убрали 500 тонн осадков.
Никита Готский
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