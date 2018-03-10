В Волгограде 8 марта открыли обновленный роддом в 100-летнем здании

Со вчерашнего дня в Волгограде работает обновленный роддом. В столетнем здании девять месяцев проходил капремонт.

Никита Готский

Правительство Волгоградской области открыло роддом в горбольнице №7. По словам главы региона Андрея Бочарова, те девять месяцев, на протяжении которых проходил капитальный ремонт, 4-этажный корпус обрел свое второе рождение, являются символическим временем. Также он заметил, что здание, которому 100 лет, хотели снести еще четыре года назад. Губернатор Волгоградской области рад таким изменениям, ведь, по его словам, в данном роддоме появился на свет каждый десятый волгоградец.Бочаров сообщает, что теперь родильный дом соответствует современнейшим стандартам и не является хуже перинатальных центров. Помимо того, чиновник поздравил работников роддома, среди которых большая часть женщины, с международным женским днем и вручил им букеты цветов. В ближайший четверг в роддом приедут первые пациентки.