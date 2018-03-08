Моряки-черноморцы крейсера «Москва» поздравили женщин с 8 марта

Видеопоздравление от моряков-черноморцев, проходящих службу на крейсере «Москва», было опубликовано на официальном Instagram-аккаунте Минобороны РФ. В коротком ролике показали сначала сам крейсер, потом по команде моряки выстроились в форме цифры восемь на палубе крейсера и также по команде сняли шапки и хором прокричали «Подравляем!».
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