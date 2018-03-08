Моряки-черноморцы крейсера «Москва» поздравили женщин с 8 марта

На официальном профиле Минобороны в Instagram появилось поздравление представительниц женского пола с Международным женским днем от моряков крейсера «Москва». Черноморцы строевым шагом прошлись по палубе, а потом хором скандировали слово «Поздравляем!».

Видео с поздравлением к 8-му марта пришло и из МКС от российского космонавта Антона Шкаплеров, который поделал всем земным женщинам любви и счастья, и не только в Международный женский день. Поздравили представительниц прекрасного пола и танкисты из Казани – они нарисовали на снегу с помощью танков сердце, которое лучше всего можно рассмотреть с большой высоты. Также поздравительный «Автомобильный танец» для девушек и женщин исполнили московские автоинспекторы.

Видеопоздравление от моряков-черноморцев, проходящих службу на крейсере «Москва», было опубликовано на официальном Instagram-аккаунте Минобороны РФ. В коротком ролике показали сначала сам крейсер, потом по команде моряки выстроились в форме цифры восемь на палубе крейсера и также по команде сняли шапки и хором прокричали «Подравляем!».