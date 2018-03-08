Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Мнения

Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Учёные рассказали, как морские змеи находят друг друга «Неестественно»: Виктория Лопырёва решила в честь 8 марта не позорить Николая Баскова Анна Седокова разочаровала поклонников грязными кроссовками Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза «Ах, лучше бы колготы надела»: Анастасия Волочкова испугала фанатов синими дряблыми ногами Дочь Алексея Панина опубликовала шокирующее видео похода в магазин с отцом «Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку» В Британии девочка оказалась на грани смерти после установки брекетов FOX 6 показал вторжение пришельцев Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые Во время рыбалки Путин встретил медведя
| | Моряки-черноморцы крейсера «Москва» поздравили женщин с 8 марта

Моряки-черноморцы крейсера «Москва» поздравили женщин с 8 марта

Вчера, 23:02
На официальном профиле Минобороны в Instagram появилось поздравление представительниц женского пола с Международным женским днем от моряков крейсера «Москва». Черноморцы строевым шагом прошлись по палубе, а потом хором скандировали слово «Поздравляем!».

Моряки-черноморцы крейсера «Москва» поздравили женщин с 8 марта

 

Видеопоздравление от моряков-черноморцев, проходящих службу на крейсере «Москва», было опубликовано на официальном Instagram-аккаунте Минобороны РФ. В коротком ролике показали сначала сам крейсер, потом по команде моряки выстроились в форме цифры восемь на палубе крейсера и также по команде сняли шапки и хором прокричали «Подравляем!».

 
 
 
Видео с поздравлением к 8-му марта пришло и из МКС от российского космонавта Антона Шкаплеров, который поделал всем земным женщинам любви и счастья, и не только в Международный женский день. Поздравили представительниц прекрасного пола и танкисты из Казани – они нарисовали на снегу с помощью танков сердце, которое лучше всего можно рассмотреть с большой высоты. Также поздравительный «Автомобильный танец» для девушек и женщин исполнили московские автоинспекторы.

Новости по теме
Егор Крид трогательно поздравил женщин с 8 марта
Егор Крид трогательно поздравил женщин с 8 марта

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса поздравили сегодня женщин. Не стал исключением и Егор Крид, который «не представляет свою жизнь» без прекрасной

В Казани танкисты гусеницами нарисовали огромное сердце к 8 Марта
В Казани танкисты гусеницами нарисовали огромное сердце к 8 Марта

Обучающиеся в танковом училище Казани курсанты решили показать, что несмотря на суровость выбранного ими дела всей жизни, они остаются романтиками. Для этого

Путин и Шойгу поздравили военнослужащих крейсера
Путин и Шойгу поздравили военнослужащих крейсера "Аврора" с днем ВМФ

31 июля, в день ВМФ, на крейсер аврора прибыли Владимир Путин, президент РФ, и Сергей Шойгу, министр обороны. К месту, где пришвартовано судно, их доставил

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости