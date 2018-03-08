Сине-зеленые вспышки в небе над Волгоградом в ночь на 8 марта напугали жителей

Жительница Волгограда решила поинтересоваться о природе сине-зеленых вспышек, которые она увидела на улице вечером накануне Международного женского дня. Горожанка опубликовала фото странных всполохов в социальной сети и попросила пользователей прокомментировать данное явление.

Татьяна Преображенская

Мнения пользователей разошлись. Одни предполагают, что яркие вспышки – это неопознанный летающий объект, прилетевший поздравить прекрасных жительниц Волгограда с 8 марта, другие считают, что это была демонстрация действия сверхсекретного оружия, призванного успокоить прекрасную половину человечества и защитить женский праздник от внешних угроз.Однако были и разумные логические версии, согласно которым, после прошедшего дождя и мороза провода, по которым движутся троллейбусы, замерзли и во время движения транспорта начали искрить.