Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Мнения

Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Учёные рассказали, как морские змеи находят друг друга «Неестественно»: Виктория Лопырёва решила в честь 8 марта не позорить Николая Баскова Анна Седокова разочаровала поклонников грязными кроссовками Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза «Ах, лучше бы колготы надела»: Анастасия Волочкова испугала фанатов синими дряблыми ногами Дочь Алексея Панина опубликовала шокирующее видео похода в магазин с отцом «Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку» В Британии девочка оказалась на грани смерти после установки брекетов FOX 6 показал вторжение пришельцев Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые Во время рыбалки Путин встретил медведя
| | Сине-зеленые вспышки в небе над Волгоградом в ночь на 8 марта напугали жителей

Сине-зеленые вспышки в небе над Волгоградом в ночь на 8 марта напугали жителей

Вчера, 22:26
Жительница Волгограда решила поинтересоваться о природе сине-зеленых вспышек, которые она увидела на улице вечером накануне Международного женского дня. Горожанка опубликовала фото странных всполохов в социальной сети и попросила пользователей прокомментировать данное явление.

Сине-зеленые вспышки в небе над Волгоградом в ночь на 8 марта напугали жителей

 

Мнения пользователей разошлись. Одни предполагают, что яркие вспышки – это неопознанный летающий объект, прилетевший поздравить прекрасных жительниц Волгограда с 8 марта, другие считают, что это была демонстрация действия сверхсекретного оружия, призванного успокоить прекрасную половину человечества и защитить женский праздник от внешних угроз.

Однако были и разумные логические версии, согласно которым, после прошедшего дождя и мороза провода, по которым движутся троллейбусы, замерзли и во время движения транспорта начали искрить.
Татьяна Преображенская
Новости по теме
Волгоградцев обеспокоило странное свечение под звук бубенцов
Волгоградцев обеспокоило странное свечение под звук бубенцов

В ночь с 29 на 30 декабря множество жителей Волгограда стали свидетелями довольно странного явление, в котором небеса озарило необъяснимое зарево. Большинство

В Мексике люди увидели странные зеленые вспышки после землетрясения
В Мексике люди увидели странные зеленые вспышки после землетрясения

В Мексике люди увидели странные зеленые вспышки после землетрясения, о чем сообщают зарубежные СМИ. Очевидцы в соцсетях сообщили, что смогли запечатлеть

В центре Волгограда массово остановились троллейбусы
В центре Волгограда массово остановились троллейбусы

В центре Волгограда образовалась многокилометровая пробка. Виновником такого инцидента стала массовая остановка троллейбусов.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости