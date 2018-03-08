Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Мнения

Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Учёные рассказали, как морские змеи находят друг друга «Неестественно»: Виктория Лопырёва решила в честь 8 марта не позорить Николая Баскова Анна Седокова разочаровала поклонников грязными кроссовками Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза «Ах, лучше бы колготы надела»: Анастасия Волочкова испугала фанатов синими дряблыми ногами Дочь Алексея Панина опубликовала шокирующее видео похода в магазин с отцом «Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку» В Британии девочка оказалась на грани смерти после установки брекетов FOX 6 показал вторжение пришельцев Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые Во время рыбалки Путин встретил медведя
| | Голый парень оказался на морозе из-за православных активистов

Голый парень оказался на морозе из-за православных активистов

Вчера, 20:50
Обнаженного молодого человека выгнали с выставки на мороз православные активисты. Сообщается, что двое неизвестных мужчин вытолкали на улицу модель, который изображал на мероприятии скульптуру Микеланджело «Давид», практически голого.

Голый парень оказался на морозе из-за православных активистов

 

Многие посетители выставки возмутились подобной выходкой, но ни кто не встал на защиту молодого человека. Мужчины просто без каких либо причинил подошли к модели и выгнали его на мороз. Отметим, что сам молодой человек не расстроился происходящим, скорее всего учредители мероприятия заранее подготовили парня к такому.

[media=https://vk.com/video-112510789_456242388]
 
Напоминаем, «Давид» - это мраморная скульптура, выполненная Микеланджелом. Впервые общественность Флоренции смогла лицезреть скульптуру в 1504 году на площади Синьории. Мемориал изображает обнаженного Давида, достоинство которого прикрывает только фиговый листок, задумавшегося перед предстоящим сражением с Голиафом.

Анна Котова
Новости по теме
Модель выгнали с работы из-за пародии на Серену Уильямс
Модель выгнали с работы из-за пародии на Серену Уильямс

Фотомодель из Австралии Софи Эпплгарт посетила вечеринку, посвященную звездам спорта. На этом мероприятии каждый изображал определенного атлета. Софи Эпплгарт

Изнасилованный в Москве женщинами студент полчаса ходил по улице голый
Изнасилованный в Москве женщинами студент полчаса ходил по улице голый

Студент, изнасилованный двумя женщинами в Москве, на протяжении получаса ходил по улице голый. После надругательства бывшие возлюбленные 24-летнего

В Тольятти за «Сатурном» найден труп молодого мужчины
В Тольятти за «Сатурном» найден труп молодого мужчины

Вчера, 20 декабря, за кинотеатром «Сатурн» в Тольятти был найден труп молодого мужчины. Полицейские, которые обнаружили тело, отмечают, что парень был одет в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости