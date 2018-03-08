Голый парень оказался на морозе из-за православных активистов

Обнаженного молодого человека выгнали с выставки на мороз православные активисты. Сообщается, что двое неизвестных мужчин вытолкали на улицу модель, который изображал на мероприятии скульптуру Микеланджело «Давид», практически голого.

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Напоминаем, «Давид» - это мраморная скульптура, выполненная Микеланджелом. Впервые общественность Флоренции смогла лицезреть скульптуру в 1504 году на площади Синьории. Мемориал изображает обнаженного Давида, достоинство которого прикрывает только фиговый листок, задумавшегося перед предстоящим сражением с Голиафом.

Анна Котова

Многие посетители выставки возмутились подобной выходкой, но ни кто не встал на защиту молодого человека. Мужчины просто без каких либо причинил подошли к модели и выгнали его на мороз. Отметим, что сам молодой человек не расстроился происходящим, скорее всего учредители мероприятия заранее подготовили парня к такому.