Голый парень оказался на морозе из-за православных активистов

Многие посетители выставки возмутились подобной выходкой, но ни кто не встал на защиту молодого человека. Мужчины просто без каких либо причинил подошли к модели и выгнали его на мороз. Отметим, что сам молодой человек не расстроился происходящим, скорее всего учредители мероприятия заранее подготовили парня к такому.
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