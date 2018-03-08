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| | К 8 марта жители столицы купили 150 тысяч подарочных коробок конфет «Москва»

К 8 марта жители столицы купили 150 тысяч подарочных коробок конфет «Москва»

Вчера, 19:41
Подведены первые итоги реализации фирменных конфет «Москва». К Международному женскому дню обитатели столицы РФ приобрели более 100 тысяч упаковок лакомства. Об этом проинформировал глава Москвы Сергей Собянин.

К 8 марта жители столицы купили 150 тысяч подарочных коробок конфет «Москва»

 

В личном Twitter-аккаунте Сергей Собянин рассказал о продажах фирменных конфет «Москва» к 8 марта. Как оказалось, в столице РФ было раскуплено 150 тысяч подарочных коробок. Данные конфеты были изготовлены по специальному проекту. Их обертка и рецептура является народным выбором, так как за низ голосовали более 140 тысяч респондентов. Каждая конфета из подарочной коробки имеет отдельную упаковку. Обертка лакомства красная с соответствующей подписью золотистыми буквами. Внутри лакомства карамель и мягкое суфле.

Напомним, что ранее глава столицы разместил в личном микроблоге поздравление с 8 марта. Собянин пожелал представительницам прекрасного пола всего самого доброго.
Виктория Озерова
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