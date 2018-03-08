Порнозвезда развелась с 72-летним миллионером – он не выдерживал бурного секса

Тайская порноактриса Нонг Нэт развелась с 72-летним мужем-миллионером Гарольдом Дженнингсом Несландом. Теперь сердце госпожи Кесарин Чайчаремпол свободно. 33-летняя Нонг Нэт предлагает кандидатам в мужья представить ей финансовый отчет о доходах за последние 5 лет, данные о национальности, телосложении и росте с фотоснимками.

Известно, что Нонг Тэн успешно реализовывала себя в сфере порноиндустрии, но оставила эту «деятельность» и решила погрузиться в буддизм. Через время после «духовного очищения» Нонг встретила 72-летнего американца-миллионера Гарольда, за которого звезда порно-бизнеса в 2017-м вышла замуж. Тайка подала на развод после года совместной жизни с богатым американцем.Девушка утверждает, что подала на развод так как, опасалась, что во время бурной энергичной оргии у мужчины мог случиться инсульт. 72 года все-таки.





Татьяна Преображенская

Процесс развода немного затянулся из-за того, что девушка хотела получить больше денег. Однако сама порноактриса это отрицает. Нонг Нэт говорит, что никогда не пыталась обогатиться за счет Гарольда. Кроме того, она добавила, что за время супружеской жизни с миллионером, чувствовала себя ребенком, который присматривает за своей нянькой. Девушка считает, что такая жизнь не для нее и в настоящее время она ищет нового избранника.